Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий. Звезда женат на красотке Кристине, которая ему родила троих сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра. Кристина, как и муж, активно ведет блог в Инстаграм и делится там многим интересным.

А в этот раз жена Решетника рассказала о сыновьях, которые не очень дружат между собой.

"Они переживают сейчас не из лучших периодов своих отношений. Постоянные потасовки и ссоры – сейчас для нас это норма. К сожалению. Но знаю, что это проходят все, у кого есть братья/сестры.

Движущая сила всех конфликтов сейчас преимущественно Димуля. Он у нас – ураган. Его колбасит так, особенно по вечерам. Что если вовремя не забрать от братьев на ролики, то он точно им что-нибудь приделает)", - написала Кристина.

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