Как сообщает Politeka.net, Кристина и Григорий Решетник воспитывают троих сыновей: старшие Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 году, а младший Александр появился на свет в конце ноября 2020 года. Счастливая мама поделилась в Инстаграм новыми кадрами со своими детьми.

Так, она умилила кадрами с Григорием Решетником, который играет со своими сыновьями. Старший сын Иван обнимает отца за спину, а младший Саша сидит на коленях и показывает папе свою игрушку.

На следующих кадрах младший сын супругов зовет брата Диму, у маленького мальчика уже неплохо получается выговаривать слова.

"Нам 1 год и 7 месяцев. С каждым днем говорит все лучше", - похвасталась гордая Кристина Решетник.

Стоит отметить, что Григорий Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном. Был ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.

Напомним, что жена ведущего "Холостяка" Решетника честно ответила, когда закончится война.

Как сообщала Politeka, жена Решетника растрогала счастливыми кадрами со всей семьей.

Также Politeka писала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника устроила в узком мини тренировку.