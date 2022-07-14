Жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника Кристина показала фанатам двух своих наследников, которые заметно подросли.
Как пишет Politeka.net, новые снимки, сделанные во время прогулки, Кристина Решетник разместила с Инстаграм в разделе сториз.
На первом фото запечатлен самый младший из троих сыновей пары Александр, которому 1 год и 7 месяцев. Малыш уверенно топает по тротуару.
Также Кристина показала среднего сынишку Дмитрия рядом с младшим, инициировав обсуждение в сети. Жена Решетника поинтересовалась у фанатов, выросли ее детки или нет.
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"Выросли?", - написала она.
На третьем снимке Дима трогательно держит малыша за ручку.
Григорий и Кристина Решетник женаты уже 11 лет. Известно, что пара познакомилась на работе в 2008 году и сразу же начала встречаться. Сейчас пара воспитывает троих сыновей и очень мечтает о дочери.
Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник нашел способ подбодрить украинцев.
Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостяка" Решетника разоткровенничалась о сложных взаимоотношениях сыновей.
Также Politeka писала, жена Решетника похвасталась достижением младшего сына, которому нет и двух лет.