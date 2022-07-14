Як пише Politeka.net , Даша Ульянова є популярним блогером у соціальній мережі Інстаграм, перемігши в одному із сезонів шоу "Холостяк. Дівчина активно займається в спортзалі і часто показує, як працює заради стрункої фігури.

При цьому Ульянова зазначає, що запорука здорової шкіри та підтягнутих форм – це комплексне заняття, треба також налагодити харчування. Раніше дівчина довела, що розуміється на схудненні, адже перед шоу "Холостяк" скинула багато зайвих кг і її було просто не впізнати.

На цей раз вона похвалилася стрункою фігурою в оригінальному боді перед черговою зйомкою. Перед дзеркалом Даша показала цікавий образ для фотосесії та розпустила днінні локони:

"Ось і результати тренувань", - пише Ульянова.

Також Даша показала, як розплакалася після чергових новин і показала, як це буває, коли сильно хвилюєшся через побачене та прочитане. На негатив коментаторів при цьому Даша не звертає уваги, ігноруючи хейт на свою адресу.

"Я щоразу, коли прочитаю новини" - пише Даша під кадрами.

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