Як пише Politeka.net , Даша Ульянова є популярним блогером у соціальній мережі Інстаграм, перемігши в одному із сезонів шоу "Холостяк. Дівчина активно займається в спортзалі і часто показує, як працює заради стрункої фігури.
При цьому Ульянова зазначає, що запорука здорової шкіри та підтягнутих форм – це комплексне заняття, треба також налагодити харчування. Раніше дівчина довела, що розуміється на схудненні, адже перед шоу "Холостяк" скинула багато зайвих кг і її було просто не впізнати.
На цей раз вона похвалилася стрункою фігурою в оригінальному боді перед черговою зйомкою. Перед дзеркалом Даша показала цікавий образ для фотосесії та розпустила днінні локони:
"Ось і результати тренувань", - пише Ульянова.
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Також Даша показала, як розплакалася після чергових новин і показала, як це буває, коли сильно хвилюєшся через побачене та прочитане. На негатив коментаторів при цьому Даша не звертає уваги, ігноруючи хейт на свою адресу.
"Я щоразу, коли прочитаю новини" - пише Даша під кадрами.
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