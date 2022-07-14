Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова является популярным блогером в социальной сети Инстаграм, победив в одном из сезонов шоу "Холостяк. Девушка активно занимается в спортзале и часто показывает, как работает ради стройной фигуры.

При этом Ульянова отмечает, что залог здоровой кожи и подтянутых форм - это комплексное занятие, надо также наладить питание. Ранее девушка доказала, что разбирается в похудении, ведь перед шоу "Холостяк" сбросила много лишних кг и ее было просто не узнать.

В этот раз она похвасталась стройной фигурой в оригинальном боди перед очередной съемкой. Перед зеркалом Даша показала интересный образ для фотосессии и распустила днинные локоны:

"Вот и результаты тренировок" - пишет Ульянова.

Также Даша показала, как разрыдалась после очередных новостей и показала, как это бывает, когда сильно волнуешься из-за увиденного и прочитанного. На негатив комментаторов при этом Даша внимание не обращает, игнорируя хейт в свой адрес.

"Я, каждый раз, когда прочитаю новости" - пишет Даша под кадрами.

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