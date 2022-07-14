Даша показала, як змінилася за ці місяці.

Як пише Politeka.net , Даша Квіткова разом із чоловіком Микитою Добриніним поділилася щасливою добіркою кадрів з маленьким сином, якому виповнився один рік. Після цього Даша радісно похвалилася, як змогла схуднути через рік після пологів.

Даша з гордістю показала схудлу постать і хизнулася милим чином по-домашньому, у світлому топ та шортах. При цьому дівчина не стала приховувати себе під фільтрами та масками, оскільки її часто критикують хейтери без причини.

Зазначимо, за час пологів дівчина набрала 30 кг і все ще скидає зайве, проте завдяки тренуванням, правильному харчуванню та активному способу життя Даша довела, що завжди можна любити своє тіло.

З нагоди дня народження сім'я влаштувала дитині також приємне сімейне свято. На знімках хлопчик сидів перед великим кексом, оздобленим цифрою «1». Його обличчя було перемазане кремом, ніби Лев уже встиг спробувати частування.

На іншій серії фото вся родина позувала у вишиванках на фоні кульок із написом: «З днем ​​народження, Лев». Батьки малюка виглядали дуже щасливими.

«Рік! Вже цілий рік нашому найкращому хлопчику. Це був найважливіший рік у нашому житті», - написала у підписі до знімків Квіткова.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" хизнулася брендовою сукнею і нарвалася на критику .

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука в яскравому вбранні влаштувала відпочинок далеко від чоловіка: хто склав їй компанію .

Також Politeka писала, що ведучий "Ексів" Педан зізнався як по-новому став сприймати Київ.