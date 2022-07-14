Даша показала, как изменилась за эти месяцы.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова вместе с супругом Никитой Добрыниным поделилась счастливой подборкой кадров с маленьким сыном, которому исполнился один годик. После этого Даша радостно похвасталась, как смогла похудеть за год после родов.

Даша с гордостью показала похудевшую фигуру и хвастнула милым образом по-домашнему, в светлом топ и шортах. При этом девушка не стала скрывать себя под фильтрами и масками, так как ее и так часто критикуют хейтеры без причины.

Отметим, за время родов девушка набрала 30 кг и все еще сбрасывает лишнее, однако благодаря тренировкам, правильному питанию и активному образу жизни Даша доказала, что можно всегда любить свое тело.

По случаю дня рождения семья устроила малышу также милый семейный праздник. На снимках мальчик сидел перед большим кексом, украшенным цифрой «1». Его лицо было перемазано кремом, будто Лев уже успел попробовать угощение.

На другой серии фото вся семья позировала в вышиванках на фоне шариков с надписью: «С днем рождения, Лев». Родители малыша выглядели очень счастливыми.

«Год! Уже целый год нашему лучшему мальчику. Это был самый важный год в нашей жизни», - написала в подписи к снимкам Квиткова.

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