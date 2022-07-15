Як пише Politela.net с посиланням на ТСН, Вакарчук прибув у Донецьку область, щоб підтримати українських військових.

Як виявилося, напередодні його приїзду росіяни намагалися зробити прорив, кинувши в бій велику кількість техніки. Спроби ворога виявились марними, він відступив, але продовжив накривати позиції ЗСУ артилерією.

Проте мініконцерт Вакарчука все одно відбувся, хоч і під звуки ворожих обстрілів.

Пізніше Вакарчук повідомив, що з ним все добре.

«На фронті буває всяке. Я вже дав близько 120 виступів на Сході і на Півдні. І потрапляв в різні ситуації. Але завжди повторюю: крім нас з вами, більше в України нікого нема. Тож кожен має робити для Перемоги, що може. Кожен. Кожного дня. Так як роблять ці хлопці та дівчата на фронті. Вони - наш скарб», - підкреслив Вакарчук, додавши, що з ним все в порядку.

"І все буде добре", "Боротьба триває, і все буде добре! Дякую Вам за підтримку ЗСУ та за те, що надихаєте всіх, хто працює заради перемоги!", - підтримали Вакарчука його шанувальники.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Вакарчук вдруге став батьком. 21 червня 2022 р. у музиканта народилася донечка, яку назвали Соломія.

Додамо, що минулого літа кохана подарувала музиканту первенця – сина Івана.

Нагадаємо, Володимир Дантес показав наслідки "атаки" на нього в Ізраїлі.

Також повідомлялось, что Святослав Вакарчук вступив в тероборону.

Крім того Politeka.net писала, що відомий танцюрист і екс-чоловік Ірини БІлик Дмитро Дікусар пішов у ЗСУ.