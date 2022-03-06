Усіх небайдужих закликають теж долучатися до захисту Вітчизни.

Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук, який є солістом групи "Океан Ельзи", вирішив захищати Україну від російських загарбників разом з бійцями територіальної оборони. Про це повідомила Львівська ОДА.

«Офіцер запасу, музикант та лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук долучився до лав територіальної оборони Львівщини. Закликаємо всіх небайдужих теж долучатись до захисту Вітчизни!», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, також у лави територіальної оборони вступив лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк. Він захищає від російських окупантів Київ.

Тарас Тополя разом з усім гуртом "Антитіла" теж вступив у ряди територіальної оборони Києва.

Також у територіальній обороні лідер гурту «ТНМК» Олег Михайлюта, знаний як Фагот.

Теж у лавах територіальної оборони актор та кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв (фільми «Додому», «Кіборги»).

А от екс-лідер гурту "Тартак" Сашко Положинський долучився до резерву Збройних сил України ще до повномасштабного вторгення Росії.

Нагадаємо, Вакарчук на зруйнованій площі Харкова потужно звернувся до українців: "Ніколи не розбомблять нашу свободу"

Як повідомляла Politeka, Вакарчук з "Океан Ельзи" навідався в госпіталь до поранених, показавши кадри: "Окреме спасибі лікарям..."

Також Politeka писала, що лідер "Бумбокс" Хливнюк звернувся до окупантів: "Спочатку у вас висітиме, а потім ви висітимете"