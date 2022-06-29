Ірина Білик підтримує зв'язок зі своїм колишнім чоловіком – відомим танцюристом Дмитром Дікусаром. Однак після повномасштабного вторгнення рф частіше спілкується з його мамою, ніж з ним.

Вся справа в тому, що Дікусар тепер служить в ЗСУ і рідко має можливість відповісти на дзвінок.

"Мої друзі, як не дивно, це мої колишні кохані. Тому я дзвоню і Дімі Коляденку, і Дімі Дікусару, але більше розмовляю з його мамою. Діма не виходить на зв'язок, тому що він в тій частині, де йдуть військові дії. Діма, можливо, на завданні і він не може так часто розмовляти, як я б хотіла", - розповіла Білик в ефірі програми "Ранок з Україною".

За словами Білик, востаннє вона особисто розмовляла з Дікусаром близько місяця тому.

Також співачка дала кілька порад тим українським жінкам, які чекають своїх чоловіків з фронту.

"Треба якомога частіше зв'язуватися і дзвонити і мамі. Можливо, татові. Розмовляти, як його життя там і, можливо, слати якісь фото, щоб коханий вірив, що він скоро повернеться, і ви знову будете разом", - порадила Білик.

Нагадаємо, танцюрист Дмитро Дікусар, який після початку війни пішов у ЗСУ, вийшов на зв'язок після трагедії на полігоні під Львовом.

"Вчора ми пережили авіаудар балістичних ракет. Дякуючи Богу, професіоналізму наших командирів і злагодженій роботі кожного солдата, майже всім вдалося вибратися з цього пекла і швидко передислокуватися. Тому, якщо у цих виблядков було бажання знищити або налякати нас, то вони сильно помилилися! Єдине, чого вони домоглися, готових брати в полон цих...(ми не знали, їхали на навчання) стало значно менше..." - розповідав Дікусар, публікуючи також кадри з місця ракетного удару.

Білик також розповіла, як чоловік Таїсії Повалій дивиться телевізор і радіє тому, що відбувається в Україні.

Також повідомлялося, що в Україні знайшли управу на Королеву і Філіпа Кіркорова.