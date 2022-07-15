Как пишет Politela.net со ссылкой на ТСН, Вакарчук прибыл в Донецкую область, чтобы поддержать украинских военных.

Как оказалось, накануне его приезда россияне пытались совершить прорыв, бросив в бой большое количество техники. Попытки врага оказались тщетными, он отступил, но продолжил накрывать позиции ВСУ артиллерией.

Однако миниконцерт Вакарчука все равно состоялся, хоть и под звуки вражеских обстрелов.

Позже Вакарчук сообщил, что с ним все хорошо .

«На фронте бывает всякое. Я уже дал около 120 выступлений на Востоке и на Юге. И попадал в разные ситуации. Но всегда повторяю: кроме нас с вами, больше у Украины никого нет. Каждый должен делать для Победы, что может. Каждый. Каждый день. Так как делают эти ребята на фронте. Они – наше сокровище», - подчеркнул Вакарчук, добавив, что с ним все в порядке.

"И все будет хорошо", "Борьба продолжается, и все будет хорошо! Благодарю Вас за поддержку ВСУ и за то, что вдохновляете всех, кто работает ради победы!", - поддержали Вакарчука его поклонники.

Напомним, ранее стало известно, что Вакарчук во второй раз стал отцом. 21 июня 2022 г. у музыканта родилась дочь, которую назвали Соломией.

Добавим, что прошлым летом возлюбленная подарила музыканту первенца – сына Ивана.

Напомним, Владимир Дантес показал последствия "атаки" на него в Израиле.

Также сообщалось, что Святослав Вакарчук вступил в терроборону.

Кроме того Politeka.net писала, что известный танцор и экс-супруг Ирины Билик Дмитрий Дикусар ушел в ВСУ.