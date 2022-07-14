Український співак та телеведучий Володимир Дантес вирішив поділитись з українцями наслідками потішного казусу, що з ним стався.

За словами артиста, він зазнав атаки голуба.

«А голуби на святій землі – це до святих грошей?», - поцікавився Дантес у Instagram , маючи на увазі прикмету, згідно з якою, якщо птахи гадять на голову чи одяг – це до грошей.

Судячи з результатів «атаки», на Володимира Дантеса чекає велика сума.

"Просто голубяча дупа з відстані сантиметр атакувала мене", - пояснив Дантес.

Нагадаємо, що шанувальниці Дантеса продовжують шукати докази того, що в артиста роман із Дашею Кацуріною. Пікантність полягає в тому, що Даша – колишня дружина нового хлопця Наді Дорофєєвої, з якою Дантес нещодавно розлучився.

Після розлучення зі своїми половинами, Даша та Володимир часто проводять час разом, проте продовжують зберігати мовчання про свої стосунки.

Наразі дівчина перебуває у Тель-Авіві, уточнивши, що дозволила собі на кілька днів відпустку. Там же, в Ізраїлі, із благодійним виступом на підтримку України перебуває і Дантес.

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