За словами артиста, він зазнав атаки голуба.
«А голуби на святій землі – це до святих грошей?», - поцікавився Дантес у Instagram , маючи на увазі прикмету, згідно з якою, якщо птахи гадять на голову чи одяг – це до грошей.
Судячи з результатів «атаки», на Володимира Дантеса чекає велика сума.
"Просто голубяча дупа з відстані сантиметр атакувала мене", - пояснив Дантес.
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Нагадаємо, що шанувальниці Дантеса продовжують шукати докази того, що в артиста роман із Дашею Кацуріною. Пікантність полягає в тому, що Даша – колишня дружина нового хлопця Наді Дорофєєвої, з якою Дантес нещодавно розлучився.
Після розлучення зі своїми половинами, Даша та Володимир часто проводять час разом, проте продовжують зберігати мовчання про свої стосунки.
Наразі дівчина перебуває у Тель-Авіві, уточнивши, що дозволила собі на кілька днів відпустку. Там же, в Ізраїлі, із благодійним виступом на підтримку України перебуває і Дантес.
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