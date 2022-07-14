Популярна українська блогерка та переможниця шоу "Холостяк" Ганна Богдан після розставання з головним героїм шоу Михайлом Заливаком продовжує вести соціальні мережі. Тепер Ганна не говорить про особисте життя і просить не ставити нескромних питань.

Наразі вона вирушила за кордон у рамках спеціального навчання, яке запланувала. Також встигає Богдан приділити увагу і собі, вона неодноразово розповідала в деталях про причину зміни іміджу та обстановки.

Цього разу Ганна показала, як у неї видався вихідний і вона ніжиться на пляжі з подругою, насолоджуючись вільним часом та смаколиками.

Також на нових знімках, які показала Ганна, її можна побачити у компанії кумедного малюка. Саме цього хлопця дівчина, котра розлучилася з коханим, назвала своїм новим кавалером.

На фотографії Богдан вмостилася з хлопцем на зручному диванчику і притискає його до себе. Перед камерою блогерка з'явилася у білій футболці, її волосся недбало покладене, а на обличчі легкий макіяж та задумлива усмішка. "Мій новий кавалер", - підписала сторіс Аня.

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