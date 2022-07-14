Популярная украинская блогерша и победительница шоу "Холостяк" Анна Богдан после расставания с главным герое шоу Михаилом Заливако продолжает вести социальные сети. Теперь Анна не говорит о личной жизни и просит не задавать нескромных вопросов.
Сейчас она отправилась заграницу в рамках специального обучения, которое запланировала. Также успевает Богдан уделить внимание и себе, она не раз рассказывала в деталях о причине смены имиджа и обстановки.
В этот раз Анна показала, как у нее выдался выходной и она нежится на пляже с подругой, наслаждаясь свободным временем и вкусностями.
Также на новых снимках, которые показала Анна, ее можно увидеть в компании забавного малыша. Именно этого паренька девушка, которая рассталась с возлюбленным, назвала своим новым кавалером.
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На фотографии Богдан умостилась с пареньком на удобном диванчике и прижимает его к себе. Перед камерой блогерша появилась в белой футболке, ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и задумчивая улыбка. "Мой новый кавалер", - подписала сторис Аня.
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