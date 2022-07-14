Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська - успішна шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Після початку війни зірка разом із колегою Володимиром Ярославським, з яким їй приписують роман, зайнялася написанням книги про українську кухню, а також організацією благодійних вечерь. Останній такий пройшов у Парижі, Франція. На заході виступала Тіна Кароль, завдяки чому вдалося зібрати мільйони гривень. І Володимир вирішив показати спільне фото із Ольгою під час організації вечора, поділившись знімком в Інстаграм.
Фани поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Ви неймовірні!" скільки роботи та стільки сил, ви молодці”.
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Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" засвітилася в компанії красеня-француза.
А ще Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, куди поклала спати Ярославського
Також Politeka повідомляла, що грабіжники дісталися Мартиновської з "Майстер Шеф" у Парижі, зірка поділилася