Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська - успішна шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Після початку війни зірка разом із колегою Володимиром Ярославським, з яким їй приписують роман, зайнялася написанням книги про українську кухню, а також організацією благодійних вечерь. Останній такий пройшов у Парижі, Франція. На заході виступала Тіна Кароль, завдяки чому вдалося зібрати мільйони гривень. І Володимир вирішив показати спільне фото із Ольгою під час організації вечора, поділившись знімком в Інстаграм.

Фани поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Ви неймовірні!" скільки роботи та стільки сил, ви молодці”.

Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" засвітилася в компанії красеня-француза.

А ще Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, куди поклала спати Ярославського

Також Politeka повідомляла, що грабіжники дісталися Мартиновської з "Майстер Шеф" у Парижі, зірка поділилася



