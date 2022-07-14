Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - успешная шеф-повар и судья "Мастер Шеф". После начала войны звезда вместе с коллегой Владимиром Ярославским, с которым ей приписывают роман, занялась написанием книги об украинской кухне, а также организацией благотворительных ужинов. Последний такой прошел в Париже, Франция. На мероприятии выступала Тина Кароль, благодаря чему удалось собрать миллионы гривен. И Владимир решил показать совместное фото с Ольгой во время организации вечера, поделившись снимком в Инстаграм.
Фаны поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Вы невероятны", "Вы супер", "Вы и Ваша команда невероятны! благодарим и гордимся Вами!!!", "Владимир и Оля, а также все ваши волонтеры, Вы Невероятные! Спасибо за ваше мужество", "Вы невероятны, сколько работы и столько сил, вы молодцы".
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Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" засветилась в компании красавца-француза
А еще Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, куда уложила спать Ярославского
Также Politeka сообщала, что грабители добрались к Мартыновской из "Мастер Шеф" в Париже, звезда поделилась