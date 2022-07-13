Судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская, которой приписывают роман с Владимиром Ярославским, засветилась в компании другого шеф-повара.

На своей странице в Instagram Мартыновская разместила фото со своим французским коллегой и рассказала, как он ей помог.

"Хочу поближе познакомить вас с большим шефом. Большой не только по статусу, но и душе. Яник Алено отдал нам полностью зал и кухню, чтобы могли собраться 85 человек на ужин. Каждый раз уверяюсь, что настоящие шефы - это огромные добряки, щедрые и открытые люди!", - рассказала Ольга.

Мартыновская рассказала, как европейцы относятся к Украине.

"Честно говоря, здесь в Европе, все прогнозируют не самую быструю нашу победу и все готовятся к затяжной войне… так досадно, но трезво! Мы с вами это тоже уже понимаем! Но сдаваться никто не собирается, слышите!?? Нас поддерживают, в нас верят, мы сможем! 💙", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

Владимир Ярославский оценил публикацию своим лайком. Украинцы в комментариях также восхищаются другом Мартыновской: "Прекрасный парень он".

Ольга также порекомендовала украинцам при возможности посетить рестораны Яника в Париже: "Это будет ваш лучший экспирианс".

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

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