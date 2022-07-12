Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" рассказала о грабителях, которые до нее добрались в Париже, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, а также судья проекта "Мастер Шеф". После начала войны Ольга занялась популяризацией украинской кухни через книги, а также организацией благотворительных вечеров с коллегой Владимиром Ярославским. Последнее такое мероприятие прошло в Париже.

Но не обошлось и без происшествия. Как оказалось, воры добрались до Ольги даже в столице Франции. Они взломали авто шеф-повара и забрали все вещи.

"А кто-то берет, взламывает авто. Забирает последние деньги, карты, сумочки, очки, даже кроссовки забрали. Но спасибо, что жива. И вроде проваливается земля под ногами. С дома тебя выгоняет война, вторая сторона обворовывает", - написала Мартыновская в сторис Инстаграм.

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