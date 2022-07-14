Володимир Остапчук, який одружений на Христині Гірник, зізнався, чим його годує теща за відсутності дружини.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – успішний український телеведучий, а також зірка шоу "Маска". Знаменитість одружився 2020 року на красуні Христині. Нещодавно дружина Остапчука вирушила відпочивати із подружками до Братислави, столиці Словаччини, адже останнім часом була зовсім без настрій, тож вирішила розвіятися. Володимир же вирушив до тещі, мами Христини. А на нових кадрах Остапчук вирішив продемонструвати, чим його годують там.

"Вітаю", - написав Володимир.

"Доброго ранку всім. А що у нас сьогодні на сніданок?", - прокричав Володимир, звертаючись до тещі.

"У нас сьогодні банош із сиром тягучим", - відповіла мама Христини.

Варто зазначити, що Володимир із дружиною активно підтримують українців під час війни. Остапчук пішов до тероборони, а Христина зайнялася благодійністю.

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