Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий, а также звезда шоу "Маска". Знаменитость женился в 2020 году на красотке Кристине. Недавно жена Остапчука отправилась отдыхать с подружками в Братиславу, столицу Словакии, ведь в последнее время была совсем без настроение, поэтому решила развеяться. Владимир же отправился к теще, маме Кристины. А на новых кадрах Остапчук решил продемонстрировать, чем кормят его там.
"Приветствую", - написал Владимир.
"Доброе утро всем. А что у нас сегодня на завтрак?", - прокричал Владимир, обращаясь к теще.
"У нас сегодня банош с сыром расплавленным", - ответила мама Кристины.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Наступил решающий момент: озвучены три сценария, надежды на "адские санкции" не оправдались
"Российские граждане начали о чем-то догадываться": план Кремля стремительно терпит крах
"Арестуют и экстрадируют": в рф заговорили о тюрьме для Галкина, сколько лет ему грозит
Оля Полякова удивила заявлением о своем муже: "Я захожу к Вадику в комнату и вижу..."
Стоит отметить, что Владимир с женой активно поддерживают украинцев во время войны. Остапчук пошел в тероборону, а Кристина занялась благотворительностью.
Напомним, жена Остапчука в ярком наряде устроила отдых вдали от мужа: кто составил ей компанию, фото
Также Politeka сообщала, что ведущий "Маски" Остапчук показал, что они с женой делают во время тревог
А еще Politeka писала, что ведущий "Маски" Остапчук показал, как развлекает молодую жену