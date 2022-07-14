Владимир Остапчук, который женат на Кристине Горняк, признался, чем его кормит теща во время отсутствия жены.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий, а также звезда шоу "Маска". Знаменитость женился в 2020 году на красотке Кристине. Недавно жена Остапчука отправилась отдыхать с подружками в Братиславу, столицу Словакии, ведь в последнее время была совсем без настроение, поэтому решила развеяться. Владимир же отправился к теще, маме Кристины. А на новых кадрах Остапчук решил продемонстрировать, чем кормят его там.

"Приветствую", - написал Владимир.

"Доброе утро всем. А что у нас сегодня на завтрак?", - прокричал Владимир, обращаясь к теще.

"У нас сегодня банош с сыром расплавленным", - ответила мама Кристины.

Стоит отметить, что Владимир с женой активно поддерживают украинцев во время войны. Остапчук пошел в тероборону, а Кристина занялась благотворительностью.

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