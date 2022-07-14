Як пише Politeka.net, Юрій Ткач – відомий український гуморист та зірка "Квартал 95". Артист має дружину Вікторію, яка йому народила дочку Лізу. Вікторія, як і зоряний чоловік, веде Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу поділилася кадрами від своїх батьків.

"Так, слухайте, дуже люблю приїжджати до Дніпра, особливо до батьків. Зараз кайфую тут, ззаду, а попереду мене Ейфелева вежа, в яку можна ось так от залізти, так ось взяти огірок, обтерти його і... (з'їсти, - ред.), - сказала Вікторія.

"У дворі моїх батьків є своя Ейфелева вежа. А на ній огірки. Смакота. Дякую нашим хлопцям ЗСУ, за можливість бути у батьків, зустрічатися з друзями, посміхатися, бачити щастя в очах своєї дитини. І навіть під час тривого відчувати сильні спини попереду нас", - написала Вікторія.

Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" вразила кадрами з дочкою та одкровенням .

А ще Politeka писала, що дружина Ткача із "Квартал 95" повернулася з дочкою в Україну, зворушливі кадри

Також Politeka повідомляла, що Юрій Ткач із "Квартал 95" нарешті побачився зі своєю дочкою та дружиною



