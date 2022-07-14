Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист и звезда "Квартал 95". У артиста есть жена Виктория, которая ему родила дочь Лизу. Виктория, как и звёздный муж, ведет Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз поделилась кадрами от своих родителей.

"Так, слушайте, очень люблю приезжать в Днепр, особенно к родителям. Сейчас кайфую тут, сзади, а впереди меня Эйфелева башня, в которую можно вот так вот залезть, так вот взять огурец, обтереть его и... (съесть, - прим. ред.), - сказала Виктория.

"Во дворе моих родителей есть своя Эйфелевая башня. А на ней огорцы. Вкуснота. Спасибо нашим парням ВСУ, за возможность быть у родителей, встречаться с друзьями, улыбаться, видеть счастье в глазах своего ребенка. И даже во время тревого чувствовать сильные спины впереди нас", - написала Виктория.

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