Український музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук відреагував на ракетну атаку по Вінниці

14 липня російські терористи вдарили крилатими ракетами "Калібр" по центру Вінниці. Внаслідок обстрілу загинули 20 мирних жителів, серед яких троє дітей. Ще близько 90 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У цей час лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зустрічався на фронті з українськими бійцями із 93-ї бригади Холодний Яр, де виконував для них свої пісні.

Знаменитість не зміг пройти повз трагедію і записав емоційне відео разом із нашими захисниками. Запис музикант оприлюднив у себе в Instagram.

«Росія - терорист, який намагається залякати нас, вбиваючи дітей, жінок, мирних жителів у наших містах. Не вийде! Єдине, що вона отримає – нашу лють і справедливе, невідворотне покарання наших воїнів! », – зазначив музикант.

Нагадаємо, "Аж до мурашок!": молодша дочка Ребрик торкнулася виконанням хіта "Ой у лузі червона калина".

Як повідомляла Politeka, Огневич у жартівливій формі показала про якийсь презент мріє: "Який час, такі і подарунки".

Також Politeka писала, що молодий батько Вакарчук показав кадри з візиту на передову