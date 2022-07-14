14 липня російські терористи вдарили крилатими ракетами "Калібр" по центру Вінниці. Внаслідок обстрілу загинули 20 мирних жителів, серед яких троє дітей. Ще близько 90 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
У цей час лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зустрічався на фронті з українськими бійцями із 93-ї бригади Холодний Яр, де виконував для них свої пісні.
Знаменитість не зміг пройти повз трагедію і записав емоційне відео разом із нашими захисниками. Запис музикант оприлюднив у себе в Instagram.
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«Росія - терорист, який намагається залякати нас, вбиваючи дітей, жінок, мирних жителів у наших містах. Не вийде! Єдине, що вона отримає – нашу лють і справедливе, невідворотне покарання наших воїнів! », – зазначив музикант.
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