Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик вместе с мужем, хореографом Андреем Диким, воспитывает двух дочерей Диану и Полину. На своей странице в Инстаграм знаменитость похвасталась талантом младшей дочери Поли.
С начала полномасштабного вторжения песня "Ой у лузі червона калина" изрядно поднимает дух украинцев. В частности, композиция звучит отовсюду. Тем временем, дети ее уже выучили наизусть и активно поют. Не стала исключением и младшая дочь Лилии Ребрик.
Видео, на котором Полина поет хит, знаменитость опубликовала в своем блоге. Лилия вместе с дочерью сидели на пороге дома и отдыхали. Девочка не сдержалась и неожиданно начала петь строчки трека. Как призналась телеведущая, малышка еще никогда так быстро ничего не изучала на память.
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Пользователи сети похвалили дочь Лилии Ребрик за такое искренне исполнение украинского хита и оставили для девочки множество комплиментов: "Полина с таким воодушевлением поет!", "Какая умничка!!! Вплоть до мурашек!", "Наши бурные аплодисменты", "Заряд хороших эмоций обеспечен", "Малышка - чудо".
Напомним, что Ребрик впечатлила достижением дочери в гимнастике.
Как сообщала Politeka, Ребрик предчувствовала войну, звезда честно все рассказала.
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