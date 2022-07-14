14 июля, российские террористы ударили крылатыми ракетами "Калибр" по центру Винницы. В результате обстрела погибли 20 мирных жителей, среди которых трое детей. Еще около 90 человек получили ранения различной степени тяжести.
В это время лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук встречался на фронте с украинскими бойцами из 93-й бригады Холодный Яр, где исполнял для них свои песни.
Знаменитость не смог пройти мимо трагедии и записал эмоциональное видео вместе с нашими защитниками. Запись музыкант обнародовал у себя в Instagram.
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«россия – террорист, пытающийся запугать нас, убивая детей, женщин, мирных жителей в наших городах. Не выйдет! Единственное, что она получит – нашу ярость и справедливое, неотвратимое наказание от наших воинов!», - отметил музыкант.
Напомним, "Вплоть до мурашек!": младшая дочь Ребрик тронула исполнением хита "Ой у лузі червона калина".
Как сообщала Politeka, Огневич в шутливой форме показала о каком презенте мечтает: "Какое время, такие и подарки".
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