Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич активно выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.
Кроме того, она ведет свою страницу в Инстаграм, где рассказывает правду о происходящем в Украине и собирает деньги для фондов. На этот раз в Сториз артистка опубликовала шутливое видео.
Так, Злата Огневич предстала на кадрах, стоя на улице. К ней кто-то подошел и протянул подарок: серый рюкзак. Но судя по задумке, в рюкзаке лежит москаль.
"О, Боже, что же это? Москаль?! Мне?! Ох, мне еще никто москаля не дарил!", - говорит на кадрах певица, мило кривляясь на камеру и добавив "какое время, такие и подарки".
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Для сьемок она выбрала простой повседневный наряд, который состоял из белой оверсайз футболки и широких шортах с высокой талией. Волосы певицы были собраны в высокий пучок.
Стоит отметить, что Злата Огневич родилась в 1986 году в россии. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.
Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.
Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.
Также Politeka писала, что Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль.