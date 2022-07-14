Популярний український музикант, виконавець та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук активно підтримує країну у боротьбі проти російської агресії. Він також подорожує Україною та співає для бійців, піднімаючи їхній бойовий дух.

Нещодавно співак та батько двох маленьких дітей потрапив під обстріл із групою колег під час чергової поїздки, що трапилося, він прокоментував в Інстаграм.

«На фронті буває всяке. Я вже дав близько 120 виступів на Сході та Півдні. І потрапляв у різні ситуації. Але завжди повторюю: крім нас із вами, більше Україна нікого не має.

Кожен має робити для Перемоги, що може. Кожен. Кожен день. Тому що роблять ці хлопці на фронті. Вони – наш скарб. PS Зі мною все добре! Продовжуємо! 💙💛» - відповів Святослав на занепокоєння фанатів.

Раніше Святослав побував біля фронту та виступав для українських захисників. На кадрах можна побачити артиста з гітарою в руках, який позує для фото з людьми. За словами Вакарчука, вони багато говорили, співали та сміялися.

До речі, ось це – жарти, сміх – невід'ємна частина кожного спілкування з ними. моменти простих людських радостей.”, – поділився Вакарчук.

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