Популярный украинский музыкант, исполнитель и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук активно поддерживает страну в борьбе против российской агрессии. Он также путешествует по Украине и поет для бойцов, поднимая их боевый дух.

Недавно певец и отец двух маленьких детей попал под обстрел с группой коллег во время очередной поездки, случившееся он прокомментировал в Инстаграм.

«На фронте бывает всякое. Я уже дал около 120 выступлений на Востоке и на Юге. И попадал в разные ситуации. Но всегда повторяю: кроме нас с вами, больше у Украины никого нет.

Каждый должен делать для Победы, что может. Каждый. Каждый день. Так как делают эти ребята на фронте. Они – наше сокровище. P.S. Со мной все хорошо! Продолжаем! 💙💛» - ответил Святослав на беспокойство фанатов.

Ранее Святослав побывал около фронта и выступал для украинских защитников. На кадрах можно увидеть артиста с гитарой в руках, и позирующего для фото с людьми. По словам Вакарчука, они много говорили, пели и смеялись.

"Немного фото из встреч. Говорили, пели, много смеялись. Кстати, вот это – шутки, смех – неотъемлемая часть каждого общения с ними. Люди, ежеминутно находящиеся в зоне опасности, ежедневно смотрящие в глаза смерти, хорошо разбираются в ценностях жизни, ценят моменты простых человеческих радостей. ", - поделился Вакарчук.

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