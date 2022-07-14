Як пише Politeka.net, 17-річна Діва Кассель звикла до уваги публіки, адже вона є дочкою не тільки неповторної Моніки Беллуччі, а й харизматичного актора Венсана Касселя.
Юна красуня вирішила пококетувати з шанувальниками і опублікувала у себе в Інстаграм у розділі сторіз кілька запаморочливих кадрів.
На них красуня приміряла легку білу сукню, яку вона грайливо приспустила з одного плеча, ледве не оголивши своїх молодих принад.
Ніжний макіяж і кучері додали образу Діви чарівності та наголосили на її натуральній красі.
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Нагадаємо, юна дочка Беллуччі у сукні з корсетом довела, що нічим не гірша за матір.
Як повідомляла Politeka, юна дочка Моніки Беллуччі у повітряній сукні показала, де замінила матір.
Також Politeka писала, що донька Моніки Беллуччі у прозорому вбранні влаштувала провокаційну фотосесію.