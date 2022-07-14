Юная наследница Моники Беллуччи и Венсана Касселя приспустила наряд с плеча и пококетничала перед камерой.

Как пишет Politeka.net, 17-летняя Дева Кассель привыкла к внимаю публики, ведь она является дочерью не только неподражаемой Моники Беллуччи, но и харизматичного актера Венсана Касселя.

Юная красотка решила пококетничать с поклонниками и опубликовала у себя в Инстаграм в разделе сториз несколько головокружительных кадров.

На них красотка примерила легкое белое платье, которое она игриво приспустила с одного плеча, едва не обнажив свои молодые прелести.

Нежный макияж и кудряшки добавили образу Девы очарования и подчеркнули ее натуральную красоту.

Напомним, юная дочь Беллуччи в платье с корсетом доказала, что ничем не хуже матери.

Как сообщала Politeka, юная дочь Моники Беллуччи в воздушном платье показала, где заменила мать.

Также Politeka писала, что дочь Моники Беллуччи в прозрачном наряде устроила провокационную фотосессию.