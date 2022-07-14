Как пишет Politeka.net, 17-летняя Дева Кассель привыкла к внимаю публики, ведь она является дочерью не только неподражаемой Моники Беллуччи, но и харизматичного актера Венсана Касселя.
Юная красотка решила пококетничать с поклонниками и опубликовала у себя в Инстаграм в разделе сториз несколько головокружительных кадров.
На них красотка примерила легкое белое платье, которое она игриво приспустила с одного плеча, едва не обнажив свои молодые прелести.
Нежный макияж и кудряшки добавили образу Девы очарования и подчеркнули ее натуральную красоту.
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Напомним, юная дочь Беллуччи в платье с корсетом доказала, что ничем не хуже матери.
Как сообщала Politeka, юная дочь Моники Беллуччи в воздушном платье показала, где заменила мать.
Также Politeka писала, что дочь Моники Беллуччи в прозрачном наряде устроила провокационную фотосессию.