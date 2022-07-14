Як повідомляє Politeka.net , у країнський телеведучий Григорій Решетник активно веде соціальні мережі, ділиться цікавим, коментує те, що відбувається в країні, і любить здивувати висловлюваннями в Інстаграм. На цей раз артист звернувся до своєї мами.

"Життя контрастів сьогодні... Сьогодні у моєї улюбленої мами день народження. Мамулечко, вітаю тебе зі святом, хоч ранок почався і трагічно - з сумних звісток з Миколаєва. Вибухи, які постраждали.. А потім Вінниця. Ворог хоче, щоб ми здалися. і кинули все. Але ми стаємо ще сильнішими, ще непокірливішими. І вам нас не зломити!" – висловився артист.

У мережі також підтримали вітання ведучого:

«Вітаю 😍; З днем ​​народження вітаю вашу маму)) перемога за нами ❤️💙; З днем ​​народження вашу маму 🙌❤️; Здоров'я матері на довгі роки. Сподіваюся, вона в безпеці 🤍; Обов'язково 💛💙; Мамі міцного здоров'я! 🌺; Ми не здамося!!! Все буде Україна!!!❤️🙏🇺🇦» - пишуть у мережі.

Ми писали, також Решетник прокоментував обстріли окупантів:

«Миколаїв… мій рідний… на сцені цієї зали, я колись виступав ще школярем. А сьогодні він зруйнований окупантами 😩 серце болить і розривається, адже це пам'ять, спогади, таке рідне та незамінне… дитинство та юність» - висловився Григорій.

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