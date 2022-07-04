Актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", где сыграла роль Женьки Ковалевой, показала, как тренируется в спальне.

Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса театра и кино. Звезда прославилась благодаря роли Женьки Ковалевой в популярном телесериале "Сваты". После начала войны Анна призналась, что только двое российских коллег по проекту поддержали Украину. Знаменитость также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз поделилась кадрами тренировки.

"Пока весь мир спит)))", - написала Кошмал.

На кадрах Анна была в коротеньком топе и шортиках. Звезда на ускоренной перемотке делала множество упражнений в спальне.

"Возвращение к основам", - написала во втором сторис Кошмал.

После этого актриса показала своего сына с фотоаппаратом. Мальчик стоял и внимательно что-то смотрел на экране прибора.

"А это мой лучший из лучших фотограф", - похвалила сына Анна.

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