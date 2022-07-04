Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса театра и кино. Звезда прославилась благодаря роли Женьки Ковалевой в популярном телесериале "Сваты". После начала войны Анна призналась, что только двое российских коллег по проекту поддержали Украину. Знаменитость также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз поделилась кадрами тренировки.
"Пока весь мир спит)))", - написала Кошмал.
На кадрах Анна была в коротеньком топе и шортиках. Звезда на ускоренной перемотке делала множество упражнений в спальне.
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"Возвращение к основам", - написала во втором сторис Кошмал.
После этого актриса показала своего сына с фотоаппаратом. Мальчик стоял и внимательно что-то смотрел на экране прибора.
"А это мой лучший из лучших фотограф", - похвалила сына Анна.
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