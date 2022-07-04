Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны уехала с детьми за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила на своей странице эффектное фото, а в подписи к нему сообщила, что заболела.

На новой фотографии Слава запечатлела себя в зеркало лифта с максимально пафосным видом. Перед камерой она появилась в стильном образе – на ней темные штаны, короткий черный топ и белоснежная рубашка, свободно завязанная на животе. На плече и через грудь у певицы весят две похожие сумки. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на глазах модные солнцезащитные очки.

В подписи к фото Каминская написала: "Заболела". А поклонник тут же принялись комментировать фото, желая звезде скорейшего выздоровления: "Выздоровления тебе", "Когда женщина красивая, так она в любой ситуации красивая", "Выздоравливайте", "Выздоравливай, крошка", "Слава, скорейшего выздоровления", "Выздоравливай! И приезжай, у нас тут никто не болеет", "Скорейшего выздоровления", "Милая и красивая Слава, выздоравливайте, не болейте", "На море пора", "Желаю тебе скорейшего выздоровления!".

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