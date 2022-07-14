Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Григорий Решетник активно ведет социальные сети, делится интересным, комментирует происходящее в стране и любит удивить высказываниями в Инстаграм. В этот раз артист обратился к своей маме.
"Жизнь контрастов сегодня... Сегодня у моей любимой мамы день рождения. Мамулечка, поздравляю тебя с праздником, хоть утро началось и трагично - с печальных известий из Николаева. Взрывы, пострадавшие.. А потом Винница. Враг хочет, чтобы мы сдались и бросили все. Но мы становимся еще еще сильнее, еще непокорнее. И вам нас не сломить!" - высказался артист.
В сети также поддержали поздравление ведущего:
«Поздравляю😍; С днем рождения поздравляю вашу маму)) победа за нами❤️💙; С днем рождения вашу маму🙌❤️; Здоровья маме на долгие годы. Надеюсь, она в безопасности 🤍; Обязательно💛💙; Маме крепкого здоровья!🌺; Мы не сдадимся!!! Все будет Украина!!!❤️🙏🇺🇦» - пишут в сети.
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Мы писали, также Решетник прокомментировал обстрелы оккупантов:
«Николаев… мой родной… на сцене этого зала, я когда-то выступал еще школьником. А сегодня он разрушен оккупантами 😩 сердце болит и разрывается, ведь это память, воспоминания, такое родное и незаменимое… детство и юность» - высказался Григорий.
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