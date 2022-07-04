Популярная украинская балерина и многолетняя судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар, которая сейчас много гастролирует за границей, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сети очаровательное видео, на котором предстала в необычном образе.

Как видно, в коротком видео счастливая Катя делает легкое движение, как будто танцует и при этом весело улыбается. Перед камерой звездная красотка появилась в роскошном розовом платье замысловатого фасона, под которым нет белья, так что балерина едва не засветилась лишнее. Волосы Кати распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Кухар написала: "Мы платим очень высокую цену, чтобы вернуть себе прошлую жизнь. И, пожалуй, только у ожесточенного врага эта "арифметика" имеет нелепую логику… Так много терять. Ради жизни. В которой мы были сплошь счастливы". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео на странице артистки, засыпая ее комплиментами.

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