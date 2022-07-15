Даша Ульянова стала відомою завдяки шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, перемогла на проекті та продовжує тепер активно вести соціальні мережі. Дівчина вкрай негативно ставиться до хвастощів, коли в країні відбуваються жахливі обстріли.

Цього разу вона присоромила всіх тих, хто вихваляється радощами буднів, тоді як жителі все ще розшукують постраждалих після обстрілу у Вінниці. На даний момент відомо про 30 загиблих, понад 90 постраждалих та 36 зниклих безвісти.

Історія загиблої малечі та її мами, яка втратила ногу під час прогулянки, схвилювала і Дашу.

«Я не можу дивитися без сліз. Всі мої знайомі дівчата, які постять спочатку з Вінниці, а потім через годину заливають фото в купальнику десь у Туреччині, * ля, які ж ви тупі! Нічого проти вас не маю, але відпишіть від мене або заблокуйте. Не хочу бачити ваше лицемірство! – висловилася Даша.

Раніше повідомлялося, що співачка Roxolana (Роксолана Сирота) мала виступати у Вінниці, її команда опинилася в епіцентрі ракетного удару.

Після ракетного удару по місту концерт було скасовано. Команда артистки перебувала у центрі міста, бо готувалася до концерту. Тоді ракети росіян вдарили по Вінниці.

"Частина нашої команди знаходилася в центрі міста, всі вони поранені. Женя загинув. Андрій у тяжкому стані продовжує боротися за життя в операційній", - розповіла співачка зі сльозами на очах.

Нагадаємо, Віктор Павлик показав, як грається з маленьким сином .

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна похвалилася, хто тепер їй допомагає по дому без чоловіка.

Також Politeka писала, що Нікітюк із маскою на обличчі здивувала разом із татом процедурами для краси.