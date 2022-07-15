Даша Ульянова стала известной благодаря шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, победила на проекте и продолжает теперь активно вести социальные сети. Девушка крайне негативно относится к хвастовству, когда в стране происходят ужасные обстрелы.

В этот раз она пристыдила всех тех, кто хвастается радостями будней, в то время как жители все еще разыскивают пострадавших после обстрела в Виннице. На данный момент известно о 30 погибших, более 90 пострадавших и 36 пропавших без вести.

История погибшей малышки и ее мамы, которая потеряла ногу во время прогулки взволновала и Дашу.

«Я не могу смотреть без слез. Все мои знакомые девушки, которые постят сначала стори с Винницы, а потом через час заливают фото в купальнике где-то в Турции, *ля, какие же вы тупые! Ничего против вас не имею, но отпишитесь от меня или заблокируйте. Не хочу видеть ваше лицемерие!» - высказалась Даша.

Ранее сообщалось, певица Roxolana (Роксолана Сирота) должна была выступать в Виннице, ее команда оказалась в эпицентре ракетного удара.

После ракетного удара по городу концерт был отменен. Команда артистки находилась в центре города, потому что готовилась к концерту. Тогда ракеты россиян ударили по Виннице.

"Часть нашей команды находилась в центре города, все они ранены. Женя погиб. Андрей в тяжелом состоянии продолжает бороться за жизнь в операционной", - рассказала певица со слезами на глазах.

Напомним, Виктор Павлик показал, как резвится с маленьким сыном.

Как сообщала Politeka, Ефросинина похвасталась, кто теперь ей помогает по дому без мужа.

Также Politeka писала, что Никитюк с маской на лице удивила вместе с папой процедурами для красоты.