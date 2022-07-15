Як пише Politeka.net , Даша Квіткова разом із чоловіком Микитою Добриніним активно підтримує українських захисників і часто розповідає про те, що відбувається в країні. У цей рад Даша не стала мовчати і присоромила Ірину Шейх за її дивну поведінку.

"Чи все в тебе?" - пише Квіткова під представленим кадром із олів'є.

Як відомо, на початку війни російська модель Ірина Шейк, яка вже багато років живе в Нью-Йорку, закликала допомагати Україні та оголосила, що збирається робити пожертву.

А днями модель опублікувала кілька сториз в Instagram, на яких показала, як попарилася в російській лазні, і обід, що складається з салату олів'є. Обурив користувачів, як і Квіткову, підпис до фото «Russianzz on Wednaday…»

Після скандалу Ірина Шейк видалила стороз із салатом олів'є та написом «russianzz on wednesday», однак у мережі вже поширилися кадри.

Чому Шейк вирішила написати слово Russianzz (росіяни) саме через букву Z, яка з 24 лютого стала символом злочинів росіян, вона не пояснила.

Раніше Даша з гордістю показала схудлу постать і хизнулася милим чином по-домашньому, у світлому топ та шортах. При цьому дівчина не стала приховувати себе під фільтрами та масками, оскільки її часто критикують хейтери без причини.

Зазначимо, за час пологів дівчина набрала 30 кг і все ще скидає зайве, проте завдяки тренуванням, правильному харчуванню та активному способу життя Даша довела, що завжди можна любити своє тіло.

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