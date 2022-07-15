Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова вместе с супругом Никитой Добрыниным акктивно поддерживает украинских защитников и часто рассказывает о происходящем в стране. В этот рад Даша не стала молчать и пристыдила Ирину Шейх за ее странное поведение.

"Все ли ок у тебя?" - пишет Квиткова под представленным кадром с оливье.

Как известно, в начале войны российская модель Ирина Шейк, которая много лет уже живет в Нью-Йорке, призвала помогать Украине и объявила, что собирается делать пожертвование.

А на днях модель опубликовала несколько сториз в Instagram, на которых показала, как попарилась в русской бане, и свой обед, состоящий из салата оливье. Возмутила пользователей, как и Квиткову, подпись к фото «Russianzz on Wednaday…»

После скандала Ирина Шейк удалила стороз с салатом оливье и надписью «russianzz on wednesday», однако в сети уже распространились кадры.

Почему Шейк решила написать слово Russianzz (русские) именно через букву Z, которая с 24 февраля стала символом преступлений россиян, она не объяснила.

Ранее Даша с гордостью показала похудевшую фигуру и хвастнула милым образом по-домашнему, в светлом топ и шортах. При этом девушка не стала скрывать себя под фильтрами и масками, так как ее и так часто критикуют хейтеры без причины.

Отметим, за время родов девушка набрала 30 кг и все еще сбрасывает лишнее, однако благодаря тренировкам, правильному питанию и активному образу жизни Даша доказала, что можно всегда любить свое тело.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" хвастнула брендовым платьем и нарвалась на критику.

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