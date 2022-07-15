Популярний український музикант, виконавець та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук часто відвідує гарячі точки, щоб підтримати українських військових та заспівати для них композиції, що надихають. Артист гастролює з перших днів вторгнення і намагається
«Росія – терорист, який намагається залякати нас, вбиваючи дітей, жінок, мирних жителів у наших містах. Не вийде! Єдине, що вона отримає – нашу лють і справедливе, невідворотне покарання наших воїнів! #russiaIsATerroristState» - висловився Вакарчук поряд із українськими захисниками.
У мережі підтримують знаменитого співака:
«Тримайтеся хлопці💪🏻🇺🇦♥️; Слава ЗСУ!💪🇺🇦; Чому на них немає жодного управління? Коли це скінчиться? Робіть усім світом що-небудь!; Слава Нації! 🇺🇦💪; Слава Україні! 🇺🇦🦸; Які у нас хлопці! Найкращі у світі!!; Моя релігія - ВСУ.😎; країна-терорист! Слава Нації! Смерть ворогам! 🇺🇦».
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Раніше ми писали, що Вакарчук прибув до Донецької області, щоб підтримати українських військових. Незважаючи на обстріл, мініконцерт Вакарчука все одно відбувся, хоч і під звуки ворожих обстрілів.
«На фронті буває всяке. Я вже дав близько 120 виступів на Сході та Півдні. І потрапляв у різні ситуації. Але завжди повторюю: крім нас із вами, більше Україна нікого не має», - наголосив Вакарчук.
Нагадаємо, Володимир Дантес показав наслідки "атаки" на нього в Ізраїлі.
Також повідомлялось, что Святослав Вакарчук вступив в тероборону.
Крім того Politeka.net писала, що відомий танцюрист і екс-чоловік Ірини БІлик Дмитро Дікусар пішов у ЗСУ.