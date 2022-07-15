Популярный украинский музыкант, исполнитель и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук часто посещает горячие точки, чтобы поддержать украинских военных и спеть для них вдохновляющие композиции. Артист гастролирует с самых первых дней вторжения и старается

«Россия – террорист, пытающийся запугать нас, убивая детей, женщин, мирных жителей в наших городах. Не выйдет! Единственное, что она получит – нашу ярость и справедливое, неотвратимое наказание от наших воинов! #russiaIsATerroristState» - высказался Вакарчук рядом с украинскими защитниками.

В сети поддерживают знаменитого певца:

«Держитесь ребята💪🏻🇺🇦♥️; Слава ВСУ!💪🇺🇦; Почему на них нет никакого управления? Когда это кончится? Делайте всем миром что нибудь!; Слава Нации! 🇺🇦💪; Слава Украине!🇺🇦🦸; Какие у нас ребята! Лучшие в мире!!; Моя религия – ВСУ.😎; страна-террорист! Слава Нации! Смерть врагам! 🇺🇦».

Ранее мы писали, Вакарчук прибыл в Донецкую область, чтобы поддержать украинских военных. Несмотря на обстрелы, миниконцерт Вакарчука все равно состоялся, хоть и под звуки вражеских обстрелов.

«На фронте бывает всякое. Я уже дал около 120 выступлений на Востоке и на Юге. И попадал в разные ситуации. Но всегда повторяю: кроме нас с вами, больше у Украины никого нет», - подчеркнул Вакарчук.

Напомним, Владимир Дантес показал последствия "атаки" на него в Израиле.

Также сообщалось, что Святослав Вакарчук вступил в терроборону.

Кроме того Politeka.net писала, что известный танцор и экс-супруг Ирины Билик Дмитрий Дикусар ушел в ВСУ.