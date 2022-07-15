Як пише Politeka.net , Даша Квіткова разом із чоловіком Микитою Добриніним виховує маленького сина Лева, активно веде соціальні мережі та розповідає про своє життя в Інстаграм. При цьому пара нерідко коментує дивну поведінку російських колег.

На цей раз під "приціл" потрапила скандально відома росіянка Ксенія Бородіна, яка заради грошей і популярності продовжує виправдовувати агресію Росії і писати брехливі повідомлення в соціальних мережах.

Даша Квіткова також відреагувала на поведінку жінки, що ганяється за славою:

«Екранізація: здавалося б, дно пробите, але постукала тупість. Приїжджай до нас, ми тобі екскурсію гарячими точками влаштуємо» - написала Даша у відповідь на випади Бородіної.

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А днями модель опублікувала кілька сториз в Instagram, на яких показала, як попарилася в російській лазні, і обід, що складається з салату олів'є. Обурив користувачів, як і Квіткову, підпис до фото «Russianzz on Wednaday…».

"Чи все в тебе?" - пише Квіткова під представленим кадром із олів'є.

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