Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова вместе с супругом Никитой Добрыниным воспитывает маленького сына Льва, активно ведет социальные сети и рассказывает о своей жизни в Инстаграм. При этом пара нередко комментирует странное и вызывающее поведение российских коллег.
В этот раз под "прицел" попала скандально известная россиянка Ксения Бородина, которая ради денег и популярности продолжает оправдывать агрессию рф и писать лживые сообщения в социальных сетях.
Даша Квиткова также отреагировала на поведение женщины, гоняющейся за славой:
«Экранизация: казалось бы, дно пробито, но постучала тупость. Приезжай к нам, мы тебе экскурсию по горячим точкам устроим» - написала Даша в ответ на выпады Бородиной.
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А на днях модель опубликовала несколько сториз в Instagram, на которых показала, как попарилась в русской бане, и свой обед, состоящий из салата оливье. Возмутила пользователей, как и Квиткову, подпись к фото «Russianzz on Wednaday…».
"Все ли ок у тебя?" - пишет Квиткова под представленным кадром с оливье.
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