Як пише Politeka.net, у себе в Інстаграм у розділі сториз Даша Квіткова розмістила фото однорічного сина Лева і повідомила, що він захворів.
За її словами, учора у малюка була температура, соплі, він хрипів і весь день провів на руках.
"Вночі не спали, сьогодні намагаюся викликати лікаря", - повідомила стривожена мама.
На оприлюдненому фото Лев обхопив своїми маленькими ручками ноги Даші та відвернувся.
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13 липня переможниця «Холостяка-9» Даша Квіткова зі своїм чоловіком Микитою Добриніним відзначали перший день народження сина.
З цієї нагоди подружжя влаштувало милу сімейну фотосесію.
На одному з фото вся родина позувала у вишиванках на фоні кульок із написом: «З днем народження, Лев». Батьки малюка виглядали дуже щасливими.
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