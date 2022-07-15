Українська блогерка Даша Квіткова розповіла, з якими проблемами зіткнулася після того, як відсвяткувала іменини сина

Як пише Politeka.net, у себе в Інстаграм у розділі сториз Даша Квіткова розмістила фото однорічного сина Лева і повідомила, що він захворів.

За її словами, учора у малюка була температура, соплі, він хрипів і весь день провів на руках.

"Вночі не спали, сьогодні намагаюся викликати лікаря", - повідомила стривожена мама.

На оприлюдненому фото Лев обхопив своїми маленькими ручками ноги Даші та відвернувся.

13 липня переможниця «Холостяка-9» Даша Квіткова зі своїм чоловіком Микитою Добриніним відзначали перший день народження сина.

З цієї нагоди подружжя влаштувало милу сімейну фотосесію.

На одному з фото вся родина позувала у вишиванках на фоні кульок із написом: «З днем ​​народження, Лев». Батьки малюка виглядали дуже щасливими.

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