Украинская блогерша Даша Квиткова рассказала с какими проблемами столкнулась после того, как отпраздновала именины сына

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм в разделе сториз Даша Квиткова разместила фото годовалого сына Льва и сообщила, что он приболел.

По ее словам, вчера у малыша была температура, сопли, он хрипел и весь день провел на руках.

«Ночью не спали, сегодня пытаюсь вызвать врача», - сообщила встревоженная мама.

На обнародованном фото Лев обхватил своими маленькими ручонками ноги Даши и отвернулся.

13 июля победительница «Холостяка-9» Даша Квиткова со своим мужем Никитой Добрыниным отмечали первый день рождения сына.

По этому случаю супруги устроили милую семейную фотосессию

На одном из фото вся семья позировала в вышиванках на фоне шариков с надписью: «С днем рождения, Лев». Родители малыша выглядели очень счастливыми.

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