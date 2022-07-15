Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм в разделе сториз Даша Квиткова разместила фото годовалого сына Льва и сообщила, что он приболел.
По ее словам, вчера у малыша была температура, сопли, он хрипел и весь день провел на руках.
«Ночью не спали, сегодня пытаюсь вызвать врача», - сообщила встревоженная мама.
На обнародованном фото Лев обхватил своими маленькими ручонками ноги Даши и отвернулся.
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13 июля победительница «Холостяка-9» Даша Квиткова со своим мужем Никитой Добрыниным отмечали первый день рождения сына.
По этому случаю супруги устроили милую семейную фотосессию
На одном из фото вся семья позировала в вышиванках на фоне шариков с надписью: «С днем рождения, Лев». Родители малыша выглядели очень счастливыми.
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