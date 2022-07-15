Даша Ульянова стала відомою завдяки шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, виграла на проекті, але розлучилася з чоловіком фактично одразу після зйомок через скандал. Завдяки своїй поведінці дівчині вдалося запам'ятатися і вона стала популярною у соціальних мережах.

Більше того, Даша продовжує вести блог в Інстаграм і не боїться висловлювати свою думку, а також критикувати зрідка тих, хто переступає культурну межу. Як відомо, Ульяновій часто пишуть негативні коментарі та ображають. Але сама вона не реагує і така поведінка не схвалює.

Як виняток учора Даша прокоментувала поведінку знайомих, яку вважала за негідну. Публікувати досить сміливі фото після обстрілів Даша вважала надто недоречним.

«Вибачте, не втрималася. Ще мені подобаються такі патріотки, які десь на півднях підтримую Україну. Бл, а можна, щоб їх не впускали в країну? Нехай там десь залишаються» – висловилася Даша.

Також Даша присоромила всіх тих, хто хвалиться радощами буднів, тоді як мешканці все ще розшукують постраждалих.

«Я не можу дивитися без сліз. Всі мої знайомі дівчата, які постять спочатку з Вінниці, а потім через годину заливають фото в купальнику десь у Туреччині, * ля, які ж ви тупі! Нічого проти вас не маю, але відпишіть від мене або заблокуйте. Не хочу бачити ваше лицемірство! – висловилася Даша.

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