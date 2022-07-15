Даша Ульянова стала известной благодаря шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, выиграла на проекте, но рассталась с мужчиной фактически сразу после съемок из-за скандала. Благодаря своему поведению девушке удалось запомниться и она стала популярной в социальных сетях.

Более того, Даша продолжает вести блог в Инстаграм и не боится высказывать свое мнение, а также критиковать изредка тех, кто переступает культурную черту. Как известно, Ульяновой часто пишут негативные комментарии и оскорбляют. Но сама она не реагирует и подобное поведение не одобряет.

В качестве исключение вчера Даша прокомментировала поведение знакомых, которое посчитала недостойным. Публиковать довольно смелые фото после обстрелов Даша посчитала крайне неуместным.

«Простите, не удержалась. Еще мне «нравятся» такие патриотки, которые где-то на югах поддерживаю Украину. Бл*ха, а можно, чтоб их не впускали в страну? Пусть там где-то остаются» - высказалась Даша.

Также Даша пристыдила всех тех, кто хвастается радостями будней, в то время как жители все еще разыскивают пострадавших.

«Я не могу смотреть без слез. Все мои знакомые девушки, которые постят сначала стори с Винницы, а потом через час заливают фото в купальнике где-то в Турции, *ля, какие же вы тупые! Ничего против вас не имею, но отпишитесь от меня или заблокируйте. Не хочу видеть ваше лицемерие!» - высказалась Даша.

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