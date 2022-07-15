Як повідомляє Politeka.net , популярна телезірка, блогерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська часто висловлюється у соціальній мережі та коментує різні події. Цього разу зайшла про жахливий обстріл окупантів, які навмисно випустили ракети по Вінниці, а потім виправдовувалися різними версіями.

«Вічна слава героям. Вдячна за кожне повідомлення! Серце розривається, за кожну втрачену людину, за кожне життя. За кожне зруйноване життя мирних, ні в чому невинних людей.

А ось багато кадрів Інстаграм блокуватиме, які йому не подобаються. Але ми все одно боротимемося за свою правду та свободу. Біль за моє рідне місто та за країну загалом – невгамовний. Ми не дамо терористу нас знищити!» – висловилася Боржемська.

До цього ми писали, колишня дружина В'ячеслава Узєлкова вважає, що треба пам'ятати, що в Росії є й ті люди, які підтримують Україну та виступають проти війни.

"Є в Росії люди, які не згодні з війною. Але вони не виходять на мітинги, а просто беруть і їдуть із країни. Ті, хто має європейську ментальність, обирають інший шлях - вони обирають підтримувати Україну. У мене є багато знайомих росіян, які навіть фінансово допомагають ЗСУ, а також передають гроші для гуманітарки", - зазначає Марина Боржемська.

Нагадаємо, Боржемська із "Зважені та щасливі" несподівано висловилася на адресу своєї родини.

Як Politeka повідомляла, Боржемська зі "Зважені та щасливі" збентежила фотосесією в купальнику.

Також Politeka писала, Боржемська зі "Зважені та щасливі" розповіла, що відчула далеко від України.