Популярна телезірка, блогерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка нещодавно виїхала з України до Ізраїлю, поділилася своїми почуттями, опинившись далеко від дому. Як розповіла фітнес-тренер, вона тимчасово поїхала, бо в сім'ї її сестри народилася дитина, і обіцяла невдовзі повернутися додому.

На своїй сторінці в Instagram Марина опублікувала чарівне фото з донькою Олівією, а у підписі до нього розповіла про неоднозначні почуття, які у неї виникли. За словами Боржемської, з одного боку, вона, як мама, рада, що відвезла дітей подалі від війни. Однак, з іншого боку, вона відчуває провину за те, що зараз не зі своїм народом.

"Почуття смаку життя має подолати почуття страху та провини. У нас так мало часу, щоб сумніватися у правильності своїх дій, щоб боятися зробити крок, щоб думати про завтрашній день. У вас є сьогодні – живіть сьогодні. Як ми побачили, наші плани можуть зруйнуватися будь-якої миті. Не відкладайте життя. Не відкладайте любов. Не відкладайте зміни. Не бійтеся. Любіть і дійте. Слава Україні. Перемога скоро", - написала Марина.

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