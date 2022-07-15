Как сообщает Politeka.net, популярная телезвезда, блогерша и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская часто высказывается в социальной сети и комментирует разные происшествия. В этот раз зашла об ужасном обстреле оккупантов, которые намеренно выпустили ракеты по Виннице, а после оправдывались самыми разными версиями.

«Вечная слава героям. Благодарна за каждое сообщение! Сердце разрывается, за каждого потерянного человека, за каждую жизнь. За каждую разрушенную жизнь мирных, ни в чем неповинных людей.

А вот многие кадры Инстаграм будет блокировать, которые ему не нравятся. Но мы все равно будем бороться за свою правду и свободу. Боль за мой родной город и за страну в целом – неутолимый. Мы не дадим террористу нас уничтожить!», – высказалась Боржемская.

До этого мы писали, бывшая жена Вячеслава Узелкова считает, что нужно помнить, что в россии есть и те люди, которые поддерживают Украину и выступают против войны.

"Есть в россии люди, которые не согласны с войной. Но они не выходят на митинги, а просто берут и уезжают из страны. Те, кто имеет европейскую ментальность выбирают другой путь - они выбирают поддерживать Украину. У меня есть много знакомых россиян, которые даже финансово помогают ВСУ, а также передают деньги для гумманитарки", - отмечает Марина Боржемская.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" неожиданно высказалась в адрес своей семьи.

Как Politeka сообщала, Боржемская из "Зважені та щасливі" взбудоражила фотосессией в купальнике.

Также Politeka писала, Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, что почувствовала вдали от Украины.